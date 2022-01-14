قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مفهوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدين وفكره لتجديد الخطاب الديني مستنير للغاية ويرفض الاجبار الذي يطبقه البعض على مفهوم الدين، مفيدا بأن مفهوم الرئيس السيسي للخطاب الديني مهم ويحتاج أن تترجمه مؤسسات الدولة إلى أفعال.

وأوضح، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس السيسي المستنيرة عن الدين لا يمكن سماعه اطلاقا من مؤسسات دينية فى مصر، قائلا: «لازم أجهزة الدول تنتبه لكلام الرئيس ومفهومه للدين والخطاب الديني»

وتابع: «الرئيس السيسي فى حديثه عن تجديد الخطاب الديني مع المراسلين الأجانب أكثر من استنارة المؤسسات المنوط بها التجديد، وكل واحد حر يأخذ باللي هو عايزه من آراء وافكار في الدين»، مخاطبا المؤسسات الدينية: «سيبوا الناس تفكر وتعمل اذهانها والسلفيين عايزين كلنا اشكال وقالب واحد».