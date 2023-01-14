 توقعات بسباق محموم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في التشيك من نهايتها - بوابة الشروق
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توقعات بسباق محموم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في التشيك من نهايتها

د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 10:27 ص
تقترب الانتخابات الرئاسية، التي استمرت يومين في جمهورية التشيك، من نهايتها اليوم السبت.

ولا يزال بإمكان مواطني هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الإدلاء بأصواتهم، حتى الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ومن المحتمل دخول ثلاثة  مرشحين في جولة إعادة وهم الجنرال السابق في الناتو، بيتر بافيل والملياردير ورئيس الوزراء التشيكي الشعبوي السابق أندريه بابيش،، وأستاذ الاقتصاد دانوس نيرودوفا. وفي استطلاعات الرأي، كانوا متعادلين جميعا تقريبا، حول نسبة 25%.

كما يتنافس خمسة مرشحين من الخارج أيضا، للفوز بأصوات حوالي 3ر8 مليون ناخب، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

والقضايا الانتخابية المهمة هي ارتفاع التضخم والموقف من الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع صدور النتائج، مساء اليوم السبت. ولن يتم نشر أية توقعات.

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