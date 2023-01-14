متحدث الوزراء: سعر توريد القمح سيزيد عن 1000 جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتقديم حزمة تحفيزية إضافية للفلاح، من أجل تشجيعه على توريد القمح في الموسم الجديد، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن توجيه الرئيس السيسي، يؤكد على دعم الدولة الدائم للفلاح، منوهًا أن الفلاح أقل المستفيدين من ارتفاعات الأسعار في المحاصيل.

وأشار إلى أن التجار هم المستفيدون من ارتفاع الأسعار، وليس الفلاح بشكل مباشر، لافتًا إلى أنها «حقيقة في دول أخرى وليس مصر فقط».

وأوضح متحدث الوزراء، أن الرئيس وجه مجلس الوزراء، بمناقشة وإقرار حزمة التحفيز الإضافية في اجتماعه المقبل، قائلًا إن تلك الحزمة تضاف إلى الـ1000 جنيه، سعر توريد إردب القمح حاليًا.

وأكد أن «سعر توريد القمح سيزيد عن 1000 جنيه»، معقبًا: «المجلس مازال يناقش الحزمة التحفيزية والتي ستكون مشجعة للفلاحين على توريد القمح، وتساعدهم في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، فهم جزء من المجتمع، ويتعرضون لنفس الضغوط».