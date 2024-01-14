المؤتمر الرابع لخطة سلام أوكرانيا ينطلق اليوم في دافوس

تجتمع في وقت لاحق اليوم الأحد حكومة كييف مع ممثلين عن 80 دولة تقريبا في منتجع دافوس في سويسرا لمناقشة مستقبل أوكرانيا بعد مرور ما يقرب من عامين على شن روسيا غزوها الشامل للبلاد.

وستتصدر ما يطلق عليها "صيغة السلام" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الحدث، الذي يعقد قبل بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم غد الاثنين.

وتنص خطة زيلينسكي المكونة من 10 نقاط، والتي تم تقديمها لأول مرة في أواخر عام 2022، على انسحاب جميع القوات الروسية من الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وإجراء محاكمات تتعلق بجرائم الحرب الروسية، ودفع تعويضات وتقديم ضمانات أمنية.

وعلاوة على ذلك، محاسبة القادة الروس على أدوارهم في الغزو.

وترفض روسيا الخطة كما لم يتم دعوتها إلى الاجتماعات السابقة.

وتهدف هذه المؤتمرات في المقام الأول إلى إبقاء حلفاء أوكرانيا في حالة اصطفاف، وكان آخر هذه الاجتماعات قد عقد في مالطا في أكتوبر الماضي.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني بنفسه النسخة الرابعة من المحادثات، على الرغم من أنه سيكون في المدينة لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي - الذي يعتبر أحد أهم أماكن اجتماع كبار السياسيين وكبار المسؤولين التنفيذيين والعلماء الذين يتعاملون مع التحديات العالمية - في وقت ما الأسبوع الجاري.

وانشغل زيلينسكي بحشد الدعم لبلاده وسط علامات متزايدة على الإنهاك الناجم عن الحرب في الولايات المتحدة، أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، وكذلك في بعض أنحاء أوروبا.

ورفض الرئيس الأوكراني يوم الخميس فكرة وقف إطلاق النار، قائلا إن هذا سوف يكون في مصلحة موسكو فقط حيث سيمنح الكرملين الوقت لتجديد مخزونه من الأسلحة.

ويصادف يوم 24 شباط/فبراير المقبل مرور عامين على إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمره بغزو أوكرانيا المجاورة برا وبحرا وجوا.