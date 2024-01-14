مجلس السيادة السوداني: ما يدور في البلاد شأن داخلي ونتعاطى بإيجابية مع مبادرات السلام

عقد مجلس السيادة الانتقالي اليوم، اجتماعًا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس السيادي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، مساء الأحد، تناول الاجتماع الأوضاع الراهنة، لاسيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وتطرق الاجتماع إلى تداعيات قمة منظمة «إيجاد» في أوغندا في الثامن عشر من الشهر الجاري، ورؤية السودان حول انعقادها.

وأكد المجلس أهمية تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة التي عقدت بجيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منوهاً أن حكومة السودان ترى أنه ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

كما جدد المجلس التزام الحكومة بالتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات، وبشكل خاص الجهود الإقليمية في الوصول إلى سلام شامل في السودان، مؤمناً بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي.

وأشار إلى أن حل مشكلة السودان ينبغي أن تحل بواسطة السودانيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، مشيداً بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع.