محافظ الإسماعيلية يوجه بعودة خطوط النقل العام إلى سوق السمك الجديد

عقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماع مجلس إدارة سوق السمك الجديد، لمناقشة الإجراءات اللازمة لنقل تبعية وإدارة سوق السمك الجديد إلى محافظ الإسماعيلية واستكمال إجراءات تعاقد المتبقي من الوحدات الشاغرة داخل السوق.

ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب، والخاص بطلب تقسيط مقدم المحال لعدد من الحالات لظروفهم الخاصة، ووجه بشارة بتسهيل وتيسير إجراءات التعاقد مع تقديم خدمات التقسيط للمتعاقدين.

كما وجه بشارة بعودة خطوط النقل العام من وإلى منطقة سوق السمك الجديد، الذي يقع فى طريق البلاجات، لتوفير وسائل المواصلات العامة بأسعار مخفضة، وتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق.

وناقش الاجتماع خطة المحافظة لتطوير وتجميل السوق وتركيب عدادات الكهرباء والمياه، والتعاقد مع شركات النظافة والأمن والحراسة، بجانب عرض مشكلة الصرف الصحي في سوق السمك الجديد، ووجه بشارة بضرورة الاستعانة بلجنة من المختصين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لمعرفة السبب الرئيسي وحل المشكلة جذريا وعلى وجه السرعة.

كان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارا باستلام سوق السمك الجديد من الشركة الوطنية وإدارته وتصحيح أوضاعه ورفع مستوى خدماته وتشكيل لجنة لرئاسة مجلس إدارة السوق برئاسة السكرتير العام المساعد لإدارة السوق وتحصيل المستحقات المالية وتوريدها إلى حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية وتحرير العقود وتحصيل مقابل الانتفاع للمحال المستحقة.

تبلغ المساحة الإجمالية لسوق السمك الجديد ١٢٣٥٠ مترا، وأقيم مبنى السوق على طابقين ويضم ١٨٠ فرشا للسمك (حلقة السمك) بمنتصف المبنى، و٢٢ محل بيع جملة للأسماك، ١٦ مطعما، ٨ شوايات، وحدة إنتاج ومنفذ بيع للثلج، وحدة إنتاج وبيع عبوات وصناديق الفوم، وحدة لتجميع وفرم مخلفات الأسماك لاستغلالها، منطقة إدارة ومصلى وحمامات عامة، وتجهيز ساحة انتظار جانبية وخلفية للسوق الجديد تتسع لنحو ٩٠ سيارة لمرتادي السوق من أبناء المحافظة وزوارها.