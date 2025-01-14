 4 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بحي الدرج شرق غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بحي الدرج شرق غزة

وفا
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:23 ص

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة أبو شعر بحي الدرج شرق غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 20 مواطنا استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 12 شهيدا في خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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