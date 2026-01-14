نجح الفريق الطبي بمستشفى زاوية الناعورة المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ مصاب جراء حادث طارئ، بعد تقديم استجابة طبية عاجلة منذ لحظة وصوله إلى المستشفى؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستقبل المستشفى، تحت قيادة الدكتور جمال رشاد مدير المستشفى، المصاب وجرى التعامل مع الحالة بشكل فوري وتوقيع الكشف الطبي اللازم، واتخاذ القرار الطبي العاجل وفقًا للبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وعلى الفور، وأجري تدخل جراحي عاجل داخل المستشفى، مع توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة، ما أسهم في استقرار الحالة الصحية للمريض بعد العملية.

وشارك في التدخل الجراحي فريق طبي وتمريضي متكامل ضم الدكتور أحمد كامل، أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد جمال، أخصائي التخدير، إلى جانب هيئة التمريض التي ضمت أمينة ومارينا غالي، وجرى التعامل مع الحالة بكفاءة عالية لضمان تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفيات المحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحوادث والطوارئ.

وأشاد بسرعة الاستجابة وتكامل أداء الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا استمرار دعم المستشفيات بالإمكانيات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة للمواطنين.