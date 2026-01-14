تأبين 4 صحفيين راحلين بنقابة الإسكندرية الاثنين القادم

يُقيم مجلس النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية بنطاق غرب الدلتا، برئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، حفلًا لتأبين 4 من الزملاء أعضاء النقابة، الذين رحلوا عن عالمنا، وذلك تقديرًا لرحلة عطائهم المهني والإنساني.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، فإن الزملاء الراحلين هم: "كمال عوض، مدير تحرير جريدة المساء، وناصر جويدة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد السيد، مدير تحرير جريدة المساء، ومرورة سعيد، الصحفية بجريدة الفتح".

ومن المقرر أن يُقام حفل التأبين عصر الاثنين القادم، داخل مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، على أن يتضمن التأبين تكريم أسر الزملاء تقديرًا لمسيرتهم وعطائهم المهني.