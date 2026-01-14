كازاخستان تتوقع القضاء على عجز الطاقة بحلول الربع الأول من عام 2027

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتوقع كازاخستان أن تلبي جميع احتياجاتها للكهرباء بحلول نهاية الربع الأول من عام 2027، حيث ستقوم بتشغيل محطات طاقة جديدة، حسبما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حجم توليد الكهرباء في كازاخستان بلغ 1ر123 مليار كيلووات في الساعة خلال عام 2025، في حين بلغ الاستهلاك 6ر124 مليار كيلووات في الساعة.

وقد ارتفعت سعة توليد الكهرباء إلى 7ر26 جيجاوات العام الماضي مقارنة بـ 3ر25 جيجاوات خلال عام 2024.

وقال وزير الطاقة إرلان أكينزينوف لرئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف " بحلول 2029، من المتوقع تحقيق فائض مستدام للكهرباء والقدرة التنظيمية، مما سوف يوفر ظروفا لزيادة محتملة للصادرات".

وأضاف أنه سيتم إضافة أكثر من 26 جيجاوات من القدرة التوليدية بحلول 2035.