لماذا تعد الرسائل الورقية أكثر رومانسية من الإلكترونية؟

تختلف طرق التعبير عن الحب بإختلاف الأجيال، فقديما كانت الطريقة الوحيدة للمراسلة بين العشاق هي كتابة الرسائل الورقية، ثم ظهر التليفون، والتطبيقات المختلفة للرسائل النصية، ثم مكالمات الفيديو، وأصبح كل ما عليك فعله هو إعطاء أمر للتكنولوجيا المستخدمة فقط للاتصال أو للرد على المكالمة، وبالرغم من أن التواصل أصبح أسهل عن السابق، إلا أن الدافع لدينا للتواصل مع الآخرين أصبح أقل.

لكن الكتابة بخط الأيد تظل لها تأثير كبير في النفوس، ففيها تشعر بمعاني الكلمات، ومدي تأثيرها، وتغوص داخل المواقف التي تحكيها، تسرح بالخيال مع الشخص صاحب الرسالة، بالإضافة إلي أنها تظل مجهولة الهوية حتي تقرأ الرسالة من الداخل، وذلك علي عكس الرسائل الإلكترونية، فيكون معروف صاحبها قبل قراءة الرسالة، وأحيانا تستطيع قراءة مضمون الرسالة قبل أن تفتحها كاملة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا" قديما كان العشاق يقضون الوقت في اختيار الورق بعناية ولونه، ثم اختيار حبر خاص لكتابة أفكارهم، ولكن لم يكتب معظم الناس في الجيل الحالي خطابًا لشريكهم على الإطلاق، فكثيرًا ما يستخف الناس بقوة رسائل الحب الورقية ويتغاضون عنها، ولكن لماذا من المهم جدًا إرسال رسائل حب مكتوبة لأحبائنا؟

- أكثر قوة

إنها أكثر من مجرد ورقة ولها القدرة على استحضار مشاعر قوية داخل شريك حياتك، فعندما تنتشر عواطفك على الورقة وتقدم نفسك بكل ما فيها من أحسايس يتم عرضها علي ورقة إلي الشخص الأخر، فتقع السعاده علي قلب شريكك.

- دائمة

رسائل الحب مادية وباقية مقارنة بالنصوص الافتراضية أو الرسائل التي ترسلها عبر هاتفك، فلا يمكنك التمسك بالرسائل الإلكترونية لأنها مؤقتة، فيمكنك رؤية النص ولكن لا يمكنك أن تشعر به مثل الرسالة التي هي بين يديك، ويمكن تخزين الحروف بسهولة، ويمكنك إعادة قراءتها كلما شعرت بالضعف أو عندما ترغب في استعادة ذكرياتك.

- غالية وشخصية

عند تتلقى الرسالة المكتوبة وتجد اسمك في الأعلى، فهي تدل علي إنها رسالة شخصية، فهي شيء يتم إرساله إليك أنت وحدك، ويكون قد كتبها شريك حياتك بعد التأمل فيها لفترة طويلة مما يجعلها أكثر قيمة.

- تسبب السعادة:

عندما تبدأ في كتابة رسالة حب فإنك تشارك في نشاط يتطلب منك التركيز على مشاعرك تجاه شخص ما، وهذه المشاعر تجعلك سعيدًا ومحفزًا ومليئًا بالحياة، وعندما يتلقى شريك حياتك رسالتك المكتوبة بخط اليد، سيكون سعيدًا لأنك فعلت شيئًا كهذا من أجله.

- أكثر تعبيرا وتفصيلا:

في كثير من الأحيان يخشي الناس التعبير عن مشاعرهم بطريقة مباشرة، فيمكنك كتابة كل شيء دون أي قيود زمنية، ويمكن لشريكك قراءة مشاعرك والشعور بها.

- تسليمها بشكل خاص:

يمكنك جعل التجربة بأكملها أكثر إثارة، عن طريق توصيل هذه الرسائل بشكل خاص، فيمكنك إرسالها بالبريد إلى منزل شريك حياتك أو المكتب أو يمكنك فقط وضعها في حقيبة شريكك والانتظار حتى يكتشفها شريكك، فلا يمكن أن يكون هناك مفاجأة سارة أفضل من هذا.