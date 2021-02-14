جامعة أسيوط تفتتح البرنامج التدربيي الأول للإقرارات الإلكترونية للضريبة

شهدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للإقرارات الإلكترونية للضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين الذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالتعاون مع وزارة المالية، متمثلة في مصلحة الضرائب بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور عبدالسلام نويرعميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شهير مدير المركز، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد والأستاذ ثروت ظريف مندوب مصلحة الضرائب بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة.

وخلال الافتتاح، أشادت بالعمل الرائد الذي يقوم به مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الادارية من إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية والتوعوية في مجال الاستشارات التجارية والضريبية لكافة العاملين بقطاع المالية والضرائب وحرص المركز علي توفير كافة الإمكانيات العلمية والخدمية من أجل تطوير هذا القطاع الهام لتحقيق التقدم.

وشددت على ضرورة الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامات وبعد المسافة بين المتدربين.

وحول تفاصيل البرنامج، صرح الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة ورئيس المركز، أن البرنامج ممتد على مدي خمسة أيام متتالية يقدم من خلالها عدة محاضرات للدكتور بهاء الدين فوزي، والدكتور رمضان بشر، والدكتورة أمل رمضان بجامعة أسيوط، والأستاذ عصام كمال من وزارة المالية، وسوف يتم منح المتدربين في نهاية البرنامج شهادة معتمدة من الجامعة ووزارة المالية.

ومن جانبه، أكد محمود بخيت أمين عام الجامعة، على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى إكساب المتدربين المشاركين فنون كتابة التقارير الضريبية بمختلف إداراة الجامعة ومستشفياتها لمواكبة كل ما هو جديد بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وذلك بمشاركة أكثر من 200 متدرب من السادة العاملين في إدارات الحسابات وشئون العاملين والإدارة العامة للتوجيه المالي ومندوبين المالية بكليات ومستشفيات الجامعة وذلك في الفترة من 14 الى 18 فبراير الجاري.