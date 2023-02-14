إنقاذ سيدة أجنبية من أنقاض زلزال تركيا بعد 204 ساعات

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، الثلاثاء، من انتشال سيدة أجنبية تدعى منى دعبول بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقل السيدة إلى المستشفى.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية عبر التاريخ.