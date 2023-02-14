قال أجاي راي، القيادي البارز بحزب المؤتمر الهندي اليوم الثلاثاء، إنه لم يسمح لطائرة زعيم الحزب راهول غاندي بالهبوط في مطار مدينة فاراناسي في وقت متأخر ليلة الأمس الاثنين، وهو اتهام نفتها سلطات المطار.



ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن راي قوله اليوم الثلاثاء، إنه كان من المقرر أن تهبط طائرة غاندي في مطار بابات لدى عودته من وياناد بولاية كيرالا.



وقال راي إنه وقادة الحزب الآخرين كانوا في المطار لاستقبال زعيمهم لكنه لم يسمح لطائرته بالهبوط "في اللحظة الأخيرة". وأوضح أن غاندي اضطر إلى العودة إلى العاصمة الوطنية.



وعلى الجانب الآخر، نفى مدير مطار فاراناسي، أرياما سانيال، ما ذكره مسؤول الحزب بأنهم رفضوا السماح لطائرة غاندي بالهبوط.



وقال سانيال إنه تم إبلاغ مراقب الحركة الجوية بأن خطة الهبوط في المطار قد ألغيت.