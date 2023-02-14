أعلنت الحكومة العراقية، توجيه القوة الجوية طائرتي إغاثة إلى مدينة غازي عنتاب التركية، فيما تبنى البرلمان الكوري الجنوبي قرارا ا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا.



ففي بغداد، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم، عن توجه طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى مدينة غازي عنتاب التركية.



وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد -في تصريح وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)- إنه ستنطلق طائرتان للقوة للجوية العراقية متوجهتان الى مدينة غازي عنتاب التركية"، لافتا إلى أن الطائرتين على متنهما اطنان من المواد الاغاثية المتنوعة، موضحا أن الرحلتين تأتيان ضمن الجسر الجوي الذي وجه بانشائه رئيس الوزراء العراقي لاغاثة الشعبين السوري والتركي.



يذكر أن العراق أرسل - في وقت سابق - عدداً من المواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا، فيما يواصل الفريق التخصصي إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا.



وفي سول، تبنت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم قرارا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا، وتمت إجازة القرار في الجلسة الكاملة للجمعية بتأييد 228 من أصل 229 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.



وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن القرار يركز على دعم عمليات الإنقاذ وإعادة البناء في البلدين وتوفير تدابير السلامة للمهاجرين والطلاب والمسافرين الكوريين هناك. كما يدعو إلى الحداد على الضحايا ومواساة أسرهم، كما وافق المشرعون على التبرع بنسبة 3% من رواتبهم لدعم ضحايا الزلزال.



يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر الرئيس الكوري يون سيوك-يول الحكومة بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتأمين الحد الأقصى من إمدادات الإغاثة لتركيا التي ضربها الزلزال، كما أرسلت سول فريق إغاثة من الكوارث إلى تركيا، وقد أنقذ ثمانية أشخاص هناك.