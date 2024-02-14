الحوثيون: استهدفنا 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ أكتوبر

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أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، أنهم استهدفوا 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ أكتوبر الماضي.

وقال ضيف الله الشامي المتحدث الرسمي باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء إن "إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية منذ بدء عملية طوفان الأقصى (مطلع أكتوبر)، بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 بريطانية و17 سفينة لدولة الاحتلال.

وأضاف الشامي أن "العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط".

واتهم الشامي الولايات المتحدة وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر، وتهديد الملاحة الدولية، لحماية الملاحة الإسرائيلية".

وأردف أن "القوات البحرية اليمنية (الحوثية) رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".

وأعلن المتحدث الحوثي، أن "إجمالي عدد الغارات الأمريكية والبريطانية الجوية والاستطلاعية ومن البوارج الحربية منذ بداية الهجمات على اليمن بلغت 403 غارات منها 203 غارات جوية، بينها 86 غارة خلال الأسبوع الأخير".

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.