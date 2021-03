أثارت مشاهد فيديو التقطتها طائرة بدون طيار في ملعب للبولينج بالولايات المتحدة الأمريكية، جدلا كبيرا في أمريكا وانتشرت على مستوى واسع عالميا، لتنال إعجاب وثناء كبار مشاهير بوليوود وصانعي الأفلام في العالم.

فظهر بعض مشاهير بوليوود والعالم يثنون على مبدعي وصانعي الفيديو المصور بالطائرات بدون طيار، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وأشاد صانعي الأفلام المشهورين بالمقطع الذي تم تصويره من أول مرة، بالطائرة التي كانت تحلق في صالة البولينج.

Right up our alley 🎳 @BryantLakeBowl pic.twitter.com/xnvmTiK9jd