أثارت مشاهد فيديو التقطتها طائرة بدون طيار في ملعب للبولينج بالولايات المتحدة الأمريكية، جدلا كبيرا في أمريكا وانتشرت على مستوى واسع عالميا، لتنال إعجاب وثناء كبار مشاهير بوليوود وصانعي الأفلام في العالم.

فظهر بعض مشاهير بوليوود والعالم يثنون على مبدعي وصانعي الفيديو المصور بالطائرات بدون طيار، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وأشاد صانعي الأفلام المشهورين بالمقطع الذي تم تصويره من أول مرة، بالطائرة التي كانت تحلق في صالة البولينج.

ووفقا لشبكة تلفزيون "إيه بي سي" الأمريكية، أكد مصور الفيديو أن المقطع عبارة عن لقطة واحدة تم تصويرها من أول مرة، ولكن الشيء الوحيد الذي تمت إضافته للفيديو في مرحلة ما بعد التصوير هو الصوت الذي استغرق إضافته حوالي 10 إلى 12 محاولة.

صانعو الفيلم المصور كانوا يحاولون تشجيع الناس على العودة إلى الحانات والمطاعم وصالات البولينج.

ويبدأ الفيديو، الذي تبلغ مدته 90 ثانية تقريبًا، ونشر بعنوان "رايت أب أور إيلي"، بعدما تم تصويره وإنتاجه ليلًا، في 2 مارس الماضي، من الخارج حيث تنطلق الطائرة بدون طيار من عبر الشارع، وتعبر أبواب صالة البولينج "براينت ليك بول"، الواقعة بمدينة مينيابوليس الأمريكية.

ومن الخارج إلى داخل صالة البولينج، تطير الطائرة بدون طيار داخل وحول اللاعبين في الممرات والزبائن في البار، وتدخل بين الأرجل وفي الحجرة الخلفية حيث يتم مسح كرات البولينج وتركيبها في كل مكان، كل ذلك صورته ستوديوهات "ريلي" في لقطة واحدة.

ومنذ ذلك الحين، جرى تداول الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل على استحسان بعض أكبر الأسماء في هوليوود، فقال لي أونكريتش، مخرج الأفلام والمنتج سينمائي وكاتب السيناريو الأمريكي، الذي أخرج فيلم الرسوم المتحركة الشهير "كوكو"، إن الفيديو "أحد أكثر الأشياء المدهشة التي رآها على الإطلاق".

وغرد تود فزيري، فنان المؤثرات البصرية، الذي أنتج أفلام ستار وارث وستار تريك ومارفيل وترانسفورمرز وأفاتار: "يضيف هذا النوع من التصوير الفوتوجرافي المبتكر والرائع لونا جديدا إلى ألوان السينما ومفرداتها.. إنه جميل للغاية".

وقال جيمس جان، مخرج فيلم "جراديانس أوف ذا جلاكسي" إن لقطات الفيديو كانت "مذهلة" و"لا تصدق"، وشجع المبدعين الانضمام إلى طاقم الإنتاج الجزء الثالث من الفيلم، الذي يعرف بإسم "حراس المجرة"، وهو فيلم بطل خارق أمريكي، يصور جزءه الثالث في العاصمة البريطانية لندن، في وقت لاحق من عام 2021.

في هذه الأثناء، أعاد الممثل الأمريكي إليجاه وود، ‏الذي اشتهر بدور فرودو باجنز، في ثلاثية سيد الخواتم، تغريد الفيديو بتعليق من كلمتين فقط: "مفعم بقوة خفية".

فيما قال مخرج الفيديو، أنتوني جاسكا، إن بعض الناس يشككون في حقيقة تصوير الفيديو في لقطة واحدة من أول مرة، ليتابع: "إنها لقطة حقيقية، لكنها تطلبت مهارة وقدرة فريدة للجمع بين مهارة الطيار والتحكم بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار وزوايا تصوير القصة".

وقال الاستوديو، في بيان، إن الأمر استغرق حوالي 10 إلى 12 محاولة، على مدار حوالي ساعتين، قبل أن يحصلوا على الصورة الأخيرة والمثالية للفيديو، بعد استبدال صوت الضوضاء الذي تصدره طائرة بدون طيار، وإضافة صوتا آخر إلى الفيديو في مرحلة ما بعد التصوير.

ومن بين الأصوات، صوت الكرات المتدحرجة وأكواب البيرة التي تتلوى على الطاولة، والمحادثات بين لاعبي البولينج، التي استبدلوها بإشارات من الفيلم الأمريكي البريطاني "ليباوسكي الكبير"، للإخوة كوين، المنتج في التسعينيات، والذي دار أيضا في صالة بولينج، وأكثر من ذلك.

وشرح فريق الإنتاج، كواليس التصوير، بأنهم استخدموا الطائرات بدون طيار ذات الرؤية الشخصية (FPV)، التي تكون عادة أصغر حجمًا وأخف وزناً من الطائرات بدون طيار الأخرى، ويتحكم الطيارون بها وهم يرتدون نظارات الواقع الافتراضي.

وقال مدير تصوير الفيلم القصير، جاي كريستنسن، إنه زار صالة البولينج في اليوم السابق لتحديد نطاق المشهد والاستعداد ذهنيًا لمسار رحلته.

فيما قال المخرجان إن الهدف من تصوير الفيديو أو الفيلم القصير كان تذكير الناس بأماكن الخروجات المحلية مثل صالة "براينت ليك باول" التي تمثل قلب المدينة، وتحتاج إلى الدعم مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وتشجيعهم على العودة مع تخفيف إجراءات الصحة العامة، والسماح بالعودة إلى الحانات، المطاعم، وبالطبع صالات البولينج.