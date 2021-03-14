تنشر الشروق نص شهادة أوجينى في واقعة التحرش بطفلة المعادي والتي جاءت كالتالي:



أنا أوجيني مجدي داود صليب، موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل، ومشاهدة في واقعة التحرش بفتاة المعادي، حيث أنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي أبصرت عن طريق كاميرات المراقبة دلوف المتهم، وتوقف الأخير بمنتصف مدخل العقار ليدعو أحد الأشخاص من الخارج؛ لملاحقته لداخل العقار، حتي أبصرت دلوف المجني عليها والتي تتصافح مع سالف الذكر.



وينحني المتهم بأعلي جسده أمام الطفلة، والإمساك بمؤخرتها بيده اليسرى، أعقب ذلك أن احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلي أعلى، فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به، فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار.



وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار، نظر المتهم إلى تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا.



وأمر المستشار النائب العام بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.



وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.