محافظ كفر الشيخ لأيقونة الطب فاقد البصر: سيتم رفع كفاءة الشقة وفرشها كاملة

أكدت محافظة كفر الشيخ أنه لن يتم تسليم شقة الطبيب محمود سامي قنبير، الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم في مايو الماضي، إلا بعد رفع كفاءتها، وهو ما تم الاتفاق معه خلال توقيع عقد الشقة التي تم تسليمها له كهدية من الدولة بموجب حق انتفاع 25 عامًا تجدد تلقائيًا بإيجار رمزي جنيه واحد، لتكون له ولأسرته.



وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن الوحدة السكنية استراحة وكيل وزارة، وأن موقع الوحدة السكنية من اختيار زوجة الدكتور محمود قنيبر، لتكون قريبة من أقاربهم في ذلك المكان، بعد عرض عدد من المواقع عليهما وتم اختيار موقع الوحدة السكنية لقربها من أقاربهم، وأنه تم الاتفاق مع أحد المقاولين، لرفع كفاءة الوحدة السكنية وإعادة تشطيبها خلال 15 يومًا، قبل فرشها أيضًا من أحد المتاجر الكبرى المتخصصة في الأثاثات والأجهزة الكهربائية، طبقًا لما وعد به المحافظ، خاصة أن الشقة كانت مغلقة من فترة وهي تقع بشارع متفرع من شارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.



وأكد البيان أن الطبيب البطل وزوجته على علم بأن الوحدة السكنية سيتم رفع كفاءتها وهذا ما وضحه محافظ كفر الشيخ خلال استقباله للطبيب وزوجته بحضور الدكتور محمد قنيبر ابن عمه، وأنهما لن يسكنا فيها إلا بعد رفع كفاءتها وفرشها من خلال المشاركة المجتمعية.



وعلى جانب أخر نفى الدكتور محمود قنيبر في اتصال هاتفي مع مدير إدارة الإعلام بالمحافظة إدلائه بأي تصريحات تخالف ذلك.