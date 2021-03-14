 السيطرة على حريق بـعشة حمام أعلى عقار بحارة اليهود في الإسكندرية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بـعشة حمام أعلى عقار بحارة اليهود في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 10:55 م

سيطرت 5 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، على حريق اندلع، بـ"عشة حمام" أعلى سطح عقار، مكون من 12 طابقًا، كائن في حارة اليهود، التابعة لحي الجمرك، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة والأهالي، حول نشوب حريق أعلى سطح عقار، كائن في منطقة المنشية، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، ومعاينته، تبين من الفحص الأولي اندلاع النيران بـ"عشة حمام" أعلى سطح العقار، فتم إخمادها، وتبريد أثارها، ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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