زيلينسكي يعلن اعتزامه تخفيف الضرائب من أجل إعادة الإعمار

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اعتزامه تخفيف الضرائب على عمليات إعادة إعمار بلاده من أجل تعزيز إرادة الشعب الأوكراني للصمود.



وأعلن زيلينسكي اليوم الاثنين أن الحكومة ستقدم خططا لنموذج جديد للضرائب خلال الأيام القادمة. وأظهر مقطع فيديو جديد على تطبيق تليجرام زيلينسي وهو يرتدي ملابس عسكرية في الشارع أمام المكتب الرئاسي في كييف.



وقال زيلينسكي إن القواعد الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الحرب وستستمر لفترة ما بعد الحرب. وقال إن أحد أهداف الحرب الروسية هو تدمير اقتصاد أوكرانيا وبنيتها التحتية "لكننا سنعيد بناء كل شارع في كل مدينة".



وتعهد الرئيس الأوكراني بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا "سيتم التخلص من كل ما هو معوق. سيتم خفض الضرائب إلى الحد الأدني".



ووفقا لتقارير إعلامية، أعلن زيلينسكي يوم السبت إعفاء الوقود من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب. وقال إن هذا يستهدف تأمين الإمدادات للمواطنين وأيضا للزراعة.