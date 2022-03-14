مسؤول روسي: حرب أوكرانيا تسير أبطأ من المتوقع

قال رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، إن "العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين".

وفي كلمة ألقاها، أمس الأحد، أرجع زولوتوف الإيقاع الأبطأ من المتوقع إلى ما قال إنها "قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين"، مكرراً اتهاماً شائعاً بين المسؤولين الروس، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وبدا أن تعليقاته تتناقض مع تقييم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الجمعة الماضي، الذي أبلغ بوتين أن "كل شيء يسير وفق الخطة".

وقال زولوتوف الذي كان مسؤولا في فترة من الفترات عن أمن بوتين الشخصي: "أود أن أقول نعم، ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نودها. لكننا نمضي صوب هدفنا خطوة خطوة وسيكون النصر لنا".