فولكس فاجن تبني مصنع لإنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في كندا

تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات بناء مصنعها التالي لإنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في كندا.

وأعلنت المجموعة اليوم الإثنين، أن من المزمع إنشاء أول مصنع من هذا القبيل تابع للقطاع الداخلي "باور كو"، خارج أوروبا في مدينة سان توماس في مقاطعة أونتاريو الكندية.

من جانبه، قال توماس شمال عضو مجلس إدارة فولكس فاجن المسئول عن التكنولوجيا في مدينة زالتسجيتر الألمانية: "هذه خطوة عظيمة بالنسبة لفولكس فاجن، تهنئتنا لكندا".

وطرحت فولكس فاجن في زالتسجيتر خططها الخاصة ببناء مصانع لإنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية.

وأفادت هذه الخطط بأن المجموعة تعتزم أخذ وقت للبت في اختيار موقع مصنعها الأوروبي الرابع لإنتاج خلايا البطاريات بعد أن كانت اختارت بالفعل ثلاثة مواقع في شمال السويد ومدينة زالتسجيتر ومدينة بالنسيا الإسبانية.

ومن المنتظر بدء الإنتاج في مصنع مدينة سان توماس الواقعة في منتصف المسافة بين مدينة تورنتو الكندية ومدينة السيارات الأمريكية ديترويت، في عام 2027.

وكانت فولكس فاجن أعلنت مؤخرا اعتزامها بناء مصنع في ولاية ساوث كارولينا لإنتاج علامتها الجديدة "سكاوت" من سيارات البيك آب.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أوليفر بلومه:" إننا نقوم من خلال قراري إنتاج الخلايا في كندا وإنشاء مصنع سكاوت بتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بأمريكا الشمالية".

يذكر أن فولكس فاجن تخطط مبدئيا لإنشاء ستة مصانع لإنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية في أوروبا لزيادة الاستقلالية عن الموردين الآسيويين، وقد اتخذت المجموعة قرارها بالفعل في نصف هذه المصانع، وقال شمال:" سيتم تحديد مصانعنا الثلاثة في أوروبا بحلول 2028".

وأضاف شمال أنه بحلول هذا الموعد سيكون لدى المجموعة قدرات لإنتاج خلايا البطاريات، وأردف أن إعداد مقرات جديدة يستغرق أعواما كما أن بعض الظروف الإطارية الاقتصادية غير مضمونة وتساءل " لماذا يتعين علينا الآن أن نسرع باتخاذ قرار بخصوص المصنع التالي في الظروف التي نحن فيها حاليا؟ ليس من المنطقي اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن".