مصادر رسمية في طوكيو: رئيس الوزراء الياباني يدرس زيارة كوريا الجنوبية هذا الصيف

قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية يابانية، قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للبلاد هذا الأسبوع، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يدرس زيارة سول هذا الصيف ردا على زيارة يون لطوكيو.



وقبل ذلك يستضيف كيشيدا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مايو المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي يون مع كيشيدا؛ لإجراء محادثات قمة ثنائية في طوكيو يومي الخميس والجمعة المقبلين.



وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى العاصمة اليابانية منذ 12 عاما.



وأعرب متحدث باسم الحكومة في طوكيو عن توقعاته بأن تسهم زيارة يون في تعزيز تنمية العلاقات الثنائية.



وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية "شريكا مهما" لليابان في إطار العمل معا لمواجهة مختلف التحديات على الساحة الدولية.



كما أعرب مكتب الرئيس في سول عن أمله في أن تساعد الزيارة التي تستمر يومين في التغلب على ما أسماه "التاريخ المؤسف" بين البلدين.



وأعلنت الحكومة المحافظة في كوريا الجنوبية مؤخرا عن خطط لتسوية نزاع دام عقودا يتعلق بتعويض ضحايا العمالة القسرية الكوريين أثناء الحكم الاستعماري الياباني للبلاد في الفترة من 1910 إلى 1945.



وينص الاقتراح على أن تأتي الأموال الخاصة بالتعويضات بشكل أساسي من الشركات الكورية الجنوبية إلى صندوق عام لتعويض ضحايا العمالة القسرية أو الناجين.



ورحب كيشيدا بقرار كوريا الجنوبية، وقال إنه سيساعد في استعادة "العلاقات السليمة".



وتثير خطة التعويضات الجدل في كوريا الجنوبية.