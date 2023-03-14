سوناك يدافع عن سياسته في التعامل مع الصين ويقول إن شي قد يغير مساره

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه من المنطقي أن تستمر لندن في التواصل مع بكين لأن الصين ليست في "مسار محتوم" صوب الاستبداد المتزايد.

وقال رئيس الوزراء إن بريطانيا ليست "عمياء أو ساذجة" بشأن المخاطر التي تشكلها الصين، إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن الرئيس شي جين بينج لا يزال من الممكن أن يغير مساره.

كان سوناك قد تعرض لضغوط من كبار أعضاء حزب المحافظين لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن سوناك قوله للصحفيين في مدينة سان دييجو الأمريكية "لا نعتقد إنها في مسار محتوم "، لذلك فإن "التواصل أمر منطقي ومسؤول".

وأضاف "لا يمكن أن تتجاهل الصين" نظرا لحجم اقتصادها"، لذلك فإنه "ضروري وصحيح أن نحاول التواصل معهم"، زاعما أن بريطانيا تنتهج سياسة مشابهة لحلفائها بشأن التواصل مع بكين.