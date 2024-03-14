زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي: على إسرائيل تصحيح مسارها للسلام الدائم

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن على إسرائيل تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم.



ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن شومر، اليوم الخميس، قوله: "أدعو جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".



واعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.



وأوضح شومر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، وفق تعبيره.



وأكد شومر أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة.