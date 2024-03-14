 إعلام عبري: مقتل رقيب أول بالجيش الإسرائيلي جراء عملية الطعن في النقب - بوابة الشروق
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إعلام عبري: مقتل رقيب أول بالجيش الإسرائيلي جراء عملية الطعن في النقب

بيت لحم - معا
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:30 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل رقيب أول في الجيش الإسرائيلي جراء عملية الطعن التي وقعت اليوم الخميس في النقب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في بيت كاما من مدينة رهط العربية بالنقب، وتعود أصوله إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، في وقت سابق، بوقوع 3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن عند مدخل مستوطنة بيت كاما في النقب، إلا أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قالت إن شخصين فقط أصيبا جراء الحادثة.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن بعد أن أطلقت عليه النار داخل مقهى.

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