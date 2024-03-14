مدافع بايرن ميونخ :أتطلع للمباريات الدولية مع ألمانيا

أدى استدعاء ألكسندر بافلوفيتش، مدافع بايرن ميونخ الشاب، إلى قائمة المنتخب الألماني، إلى إجباره على اتخاذ قرار بشأن مستقبله على المستوى الدولي بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وقال بافلوفيتش / 19 عاما/، والذي ولد لأب صربي وأم ألمانية، في تصريحات لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس: "خطتي كانت أن لا اختار بين ألمانيا أو صربيا حتى نهاية بطولة أمم أوروبا، لكن كان علي اتخاذ القرار فورا".

وأضاف: "لقد ولدت ونشأت في ميونخ، وعشت مسيرتي الكروية في بايرن واتطلع للمباريات الدولية المقبلة مع ألمانيا، أود شكر الاتحاد الصربي لكرة القدم، والذي فعل الكثير من أجلي، قلبي ينبض لكلا البلدين".

وبعد خوضه 14 مباراة فقط مع بايرن ميونخ، قرر جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، استدعاء بافلوفيتش للمباريات الودية أمام فرنسا يوم 23 آذار/ مارس الجاري، وهولندا بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويرى بعض النقاد والمحللين، أن ناجلسمان اختار اللاعب لقطع الطريق على محاولات الاتحاد الصربي لضمه للمنتخب، حتى ولو لم يكن في القائمة النهائية للفريق في بطولة أمم أوروبا على أرضه بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

لكن ناجلسمان نفى ذلك وقال في مؤتمر صحفي : "لم يكن ذلك قرارا سياسيا، لقد قدم أداء رائعا مؤخرا وهو لاعب هادئ ويرغب في الاستحواذ على الكرة دائما، لذلك سنرى إذا كان جاهزا بشكل كاف لبطولة أمم أوروبا".

وأضاف: " لو كان قد قال إنه يفضل اللعب لصربيا، ما كنت قد رشحته ، أنا لا أتدخل في قرارات أي لاعب".

ويمكن للاعب أن يشارك مع منتخب صربيا بالنظر إلى كون المباريات المقبلة للمنتخب الألماني ودية.