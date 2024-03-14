قال المطرب طارق عبد الحليم، إنّ عمل المطربين الشعبيين لم يتأثر بظهور وانتشار أغاني المهرجانات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» عبر قناة «هي»، عُرضت مساء الخميس، أن اثنين أو ثلاثة من مؤدي المهرجانات هم الذين يعملون في السوق رفقة المطربين الشعبيين، وذلك بعيدًا عن المؤدين المنتشرين على منصة يوتيوب.

واعتبر أن أيًّا من مؤدي المهرجانات إذا قدّم أغنية شعبية فلن يستطيع فعل شيء كما قال، ورأى أن أغاني المهرجانات تستلزم كلمات غريبة ومختلفة ولا يمكن تداوله.

وتابع: «أنا بحب اللي يسمع أغنية يكون متشرف إنه بيسمعها.. فيه ناس كتير بتتنصل من أغاني المهرجانات حتى لو كانوا بيسمعوها وبالتالي وصلنا لمرحلة إنها مش حاجة تشرف إنك تسمع مهرجانات».

ولفت إلى أن ابنيه يستمعان لأغاني المهرجانات، موضحًا أنه لا يمكنه منعهما من ذلك لأنه إذا منعهما سيُقدِمان على سماعها دون علمه، وبالتالي لا يوجد سبب للمنع.