برنامج حلم سعيد يحقق أمنية كيرلس الديلفري السائر على أقدامه

يستضيف الإعلامي سعيد جميل في حلقته الثالثة من برنامج حلم سعيد، المذاع على قناة القاهرة والناس، الشاب كيرلس يوسف الطالب الذي قرر أن يعمل ديلفري على قدميه، ويقوم بتوصيل الطلبات سيرا على الأقدام لعدم قدرته على شراء سكوتر.

وأوضح كيرلس أنه لجأ لهذه الفكرة بعد أن وجد صعوبة في توفير أداة توصيل ( موتوسيكل) للعمل به في شركات الشحن الكبرى، فقرر أن يبدأ بهذه الفكرة.

كشف كيرلس عن أحلامه فى الحياة، فاجئه الإعلامي سعيد جميل بتحقيق أول حلم له، وفاجىء أسرته بأسئلة ورسائل أبكتهم خلال الفقرة قبل أن يحتفلوا جميعا مع ابنهم بتحقيق حمله المفاجىء.

كما يستقبل سعيد جميل في نفس الحلقة مدام جيهان مجدى السيدة المصرية التى وصلت للعالمية من خلال فطيرة استطاعت بها أن تحصل على المركز الأول على مستوى العالم في صناعة الفطير، وكذلك موهبتها في تصنيع الجبن والزبد، مما أهلها للتكريم من عدد من الجهات داخل وخارج مصر.