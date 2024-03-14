نصرة عيد: شخصية الأهلي حسمت لقب الدوري

أعربت نصرة عيد عبد الملك، قائد الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بحسم لقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26.

وأضافت: الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، وسجل هذا الجيل من اللاعبات صاحبات الشخصية القوية في حسم اللقب والمنافسة علي جميع البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأوضحت أن فريق سيدات يد الأهلي استحق التتويج باللقب، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال هذا الموسم من منافسة قوية مع جميع الفرق.

وأكدت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في حسم البطولة المحلية، وبالتأكيد فإن الفوز المبكر بالبطولة قبل نهاية المسابقة بمباراتين يعد تجهيزًا قويًّا قبل منافسات كأس مصر وبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.