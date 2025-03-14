الجيش الباكستاني يتهم الهند بدعم الإرهاب بعد مقتل 26 رهينة في هجوم على قطار

اتهم الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، جارته الهند بدعم متمردين في جنوب غرب البلاد المضطرب، وذلك في الوقت الذي روى فيه المزيد من الناجين معاناتهم جراء الهجوم غير المسبوق الذي شنه انفصاليون مسلحون هذا الأسبوع، وأسفر عن مقتل 26 راكبا كانوا على متن قطار مختطف.

وسلط حجم الهجوم الذي وقع في إقليم بلوشستان الضوء على الصعوبات التي تواجهها باكستان في جهودها لكبح جماح الجماعات المسلحة، مع تصاعد الهجمات في أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

واعتادت إسلام آباد على اتهام الهند وأفغانستان المجاورة كاستراتيجية معتادة في الماضي. ولم يتم تقديم أي دليل على الاتهام الأخير، الذي سارعت نيودلهي إلى نفيه.

وفي الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، نصب أعضاء من جيش تحرير بلوشستان المحظور كمينا لقطار في منطقة نائية، واحتجزوا نحو 400 شخص على متنه كرهائن، مما أدى إلى اندلاع اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن. واستمرت تأزم الموقف حتى وقت متأخر أمس الأول الأربعاء، حيث أعلن الجيش مقتل 33 من الخاطفين.