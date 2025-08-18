باكستان: استمرار البحث عن 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد فيضانات مدمرة

تواصل فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، البحث عن أكثر من 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في شمال غربي باكستان، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد أن ضربت المنطقة عاصفة مطيرة مفاجئة.

وألقي سياسي رفيع باللوم على السكان المحليين في ارتفاع حصيلة القتلى، قائلا إنه كان ينبغي على السكان بناء منازلهم في أماكن أخرى.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ، محمد سهيل، إنه تم توسيع عمليات البحث لتشمل مناطق نائية للعثور على السكان الذين جرفتهم الفيضانات التي ضربت منطقة بونر الجبلية في إقليم خيبر بختونخوا يوم الجمعة الماضي.

ونشر الجيش مهندسين وآليات ثقيلة لإزالة الأنقاض.

وقال سهيل إن حصيلة القتلى في بونر ارتفعت إلى 277، اليوم الاثنين، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على ثلاث جثث إضافية.

واتهم سكان القرى المسؤولين بعدم إبلاغهم بضرورة الإخلاء قبل الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومع ذلك، تصر الحكومة على أنه برغم وجود نظام إنذار مبكر، كانت الأمطار الغزيرة المفاجئة من الشدة إلى حد أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل أن يتمكن السكان من تلقي الإشعار.