يواصل فرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف مدن المحافظة، احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن ليالي رمضان مستمرة لليوم الرابع على التوالي، وتتضمن الفعاليات استعراضات فنية غنائية، وإنشادًا دينيًا، ومحاضرات تثقيفية، وورشًا فنية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت أن فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ تألقت في رابع أيام ليالي رمضان على مسرح السوق التجاري، وسط حشد جماهيري كبير من المواطنين والسائحين، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الرمضانية منها: رمضان جانا، أهو جاه يا ولاد، أول مرة في رمضان، دائمًا، وتلاها تقديم الأغاني والتواشيح الدينية: يا آمنة يا أم النبي، الرضا والنور. واختُتم الحفل بـ "حضرة دينية"، بالإضافة إلى عرض إسكتش "أخبار أهرام جمهورية"، الذي قدمه الثلاثي جودي، كندا، وفاتن، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وفي مدينة طور سيناء، قدمت فرقة تلقائيين أطفال الطور، بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، عروضًا استعراضية مستوحاة من التراث، منها: عم يا جمال، مرحبًا، على المسرح الصيفي، وتلاها فقرات فلكلورية قدمتها فرقة الطور للفنون الشعبية أطفال، والتي شملت: صعيدي وأبوي صعيدي، محارب كفة، السمسمية، كشكشة الوجع النوبي، إضافة إلى عرض التنورة التراثية.

كما تضمنت فعاليات قصر ثقافة الطور لقاءات نادي الأدب، حيث أُقيمت أمسية شعرية تضمنت عددًا من القصائد الشعرية.

أما في قصر ثقافة أبورديس، فقد شاركت فرقة الإنشاد الديني في إحياء الليلة الرابعة، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والأغاني الوطنية، منها: بسم الله بسم الله، يا حبيبتي يا مصر، تسلم الأيادي، مدد يا نبي مدد، يا حمام المدينة، واختُتم الحفل بالنشيد الوطني "بلادي بلادي"، وأغنية "عظيمة يا مصر"، وسط أجواء رمضانية وتفاعل كبير من الجمهور.