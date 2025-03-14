صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصل محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، والمقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»

أوضحت الرابطة عبر موقعها الرسمي أن فوز صلاح بالجائزة جاء بعد شهر قياسي لنجم ليفربول، الذي تصدر قائمة المشاركين في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فبراير، برصيد 10 مساهمات.

وافتتح صلاح شهر فبراير بتسجيل هدفي فوز ليفربول 2-0 على بورنموث، ثم سجل ضد إيفرتون وولفرهامبتون وأستون فيلا.

كما لعب صلاح دورًا محوريًا في فوز ليفربول 2-0 على مانشستر سيتي، ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع هدفًا في مباراتي الفريق ضد حامل اللقب في موسم واحد.

وكانت تمريرته الحاسمة للهدف الثاني ضد نيوكاسل يونايتد في الفوز على أرضه بنتيجة 2-0 هي التمريرة السابعة عشرة لصلاح في موسم 2024/2025، أي أكثر بهدفين من الرقم القياسي للاعب ليفربول في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث تمريرات أقل من الرقم القياسي لموسم كامل.

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يحصل فيها صلاح على هذه الجائزة الشهرية، بعد أن حصل عليها أيضًا في نوفمبر 2024، والسابعة في تاريخه.