إنجي علاء تنشر صور برفقة يوسف الشريف من كواليس تصوير «النهاية»

شاركت مصممة الأزياء إنجي علاء، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور تجمعها مع الفنان يوسف الشريف، من كواليس تصوير مسلسل "النهاية"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "النهاية" البرومو الرسمي عبر اليوتيوب، أمس، وظهر في البرومو مجموعة من المشاهد المختلفة بين المعارك والحروب والاضطرابات في المستقبل البعيد، بالإضافة إلى مشاهد كثيرة مصممة بالجرافيك والتقنيات الحديثة جدًا.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، شريف منير، سارة عادل، محمود إمام، عمر الشناوي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف.