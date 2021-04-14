محكمة تركية تقضي بالإفراج عن الصحفي أحمد ألتان

قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن الصحفي والكاتب المعروف أحمد التان الذي أثار سجنه لصلة مفترضة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 انتقادات منظمات حقوقية.

وألغت محكمة الاستئناف الحكم على التان بالسجن لأكثر من عشر سنوات بتهمة ”مساعدة تنظيم إرهابي“، الذي صدر في 2019، وأمرت بالافراج عنه، وفق وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وصدرت بحق ألتان وشقيقه وصحفيين آخرين أحكام بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بمساعدة شبكة الداعية الإسلامي فتح الله جولت.

وينفي ألتان وآخرون الاتهامات المنسوبة لهم.

وتم القبض على أحمد التان في عام 2016، إبان الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل في تركيا.. خلال محاكمة سابقة، حُكم عليه لأول مرة بالسجن مدى الحياة؛ بسبب صلاته المزعومة بحركة جولن، المتهم بالتحريض على الانقلاب الفاشل.

تم تخفيض عقوبة التان، في وقت لاحق، إلى السجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة، وبعد ثلاث سنوات في السجن أمر القضاء التركي بالإفراج عنه تحت إشراف قضائي؛ أي أن يبقى تحت مراقبة قضائية، لكن الادعاء استأنف إطلاق سراحه وقتها.

واليوم الأربعاء، قضت محكمة تركية، بالإفراج عن ألتان.