 السعودية تستنكر تصريحات مسئول إسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تستنكر تصريحات مسئول إسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 9:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 9:06 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن "إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية".

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) "تجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية"

وجددت الوزارة" دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع".


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