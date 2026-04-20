سعر النفط يقفز 6 بالمئة إلى 95 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 6 في المئة، الاثنين، مدفوعة بتضارب الأنباء بشأن جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتوترات العسكرية في مضيق هرمز وخليج عمان.

وتشير التداولات إلى ارتفاع سعر خام برنت بـ 5.4 بالمئة إلى 95 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 5.9 في المئة إلى 89 دولارا بحلول الساعة 5:30 ت.ج.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

والسبت، أعلن الجيش الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحصار البحري الأمريكي على البلاد، وفق بيان لقيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية، الوحدة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية التي تتولى العمليات الحربية.

وعقب الإعلان، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في ثلاثة بيانات منفصلة، عن وقوع ثلاث حوادث خلال 3 ساعات تعرضت لها سفن في مضيق هرمز أمام سواحل سلطنة عُمان.

كما أعلنت إيران صباح الاثنين أن قواتها المسلحة شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفن حربية أمريكية، وذلك عقب إعلان واشنطن استهداف سفينة شحن ترفع علم إيران في خليج عمان، في تطور يتزامن مع ترقب جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد وتضارب الأنباء بشأنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الأحد بأن وفدا من المفاوضين سيتوجه إلى باكستان، الاثنين، لاستئناف المحادثات مع إيران.

في المقابل قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن طهران ستغيب عن الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن، المرجحة في باكستان، الاثنين، معللة ذلك بـ"مطالب واشنطن المفرطة وتوقعاتها غير الواقعية، وتناقضاتها المتكررة".

والأسبوع الماضي أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية تعثرها.

وفجر 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير.