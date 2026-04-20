استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأُصيب 4 آخرون على الأقل فجر الاثنين، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025.

ووسط القطاع، أفادت مصادر طبية للأناضول، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين.

وقال شهود عيان للأناضول إن الغارة استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة بلوك 6 في المخيم، تزامنا مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية منه.

وفي مدينة غزة، قالت المصادر الطبية إن 3 فلسطينيين أُصيبوا إثر غارة إسرائيلية على منطقة الشيخ عجلين (جنوب غرب).

وتعقيبا على ذلك، أشار الشهود إلى أن الغارة استهدفت تجمعا للمواطنين قرب دوار الـ17 في منطقة الشيخ عجلين.

وجنوبي القطاع، قال شهود إن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة تجاه تجمع للمواطنين في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات (لم يُحدد)، وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكر الشهود أن هذا الحدث تزامن مع إطلاق آليات الجيش نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

ووفق الشهود، فإن كافة المناطق التي شهدت استهدافا لتجمعات المواطنين تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي 2400 خرق بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء.

وأسفرت هذه الخروقات، حتى الأحد عن استشهاد 775 فلسطينيا وإصابة 2171 آخرين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.