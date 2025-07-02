البحرين تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت

أبلغ سفير البحرين الجديد في لبنان وحيد مبارك سيار، المقيم حاليا فى سوريا، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال استقباله اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لإعادة فتح سفارتها في بيروت.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، قال السفير البحريني خلال اللقاء إن "بلاده تستعدّ لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل"، مؤكّدًا "وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

من جهته، جدّد سلام شكره للبحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي"، مؤكّدًا "حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وأعرب " عن ارتياحه لعودة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب".









