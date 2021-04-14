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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المتهم بالتحرش بسيدة بالجيزة.

حيث نحجت أجهزة الوزارة في كشف ملابسات ما تم تداوله على الفيسبوك بتعرض سيدة للتحرش. وضبط مرتكب الواقعة .

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بدائرة القسم .

حيث تم تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عقب ذلك،

وبتقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله