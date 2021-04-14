رئيس كوريا الجنوبية: لدينا قلق بالغ من اليابان حيال خطة التخلص من مياه فوكوشيما الملوثة

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الأربعاء، في رسالة إلى اليابان، عن قلقه البالغ بشأن قرار الأخيرة تصريف كميات هائلة من المياه الملوثة من محطة نووية متوقفة عن العمل في المحيط الهادئ.



ووفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، فقد تحدث الرئيس مباشرة إلى السفير الياباني الجديد لدى كوريا كويتشي أيبوشي، قائلا: "إن هناك قلقا بالغا بين الكوريين، بما أن البلدين متجاوران جغرافيا ويتشاركان البحر"، مطالبا بنقل الرسالة إلى طوكيو خلال المحادثات التي ستعقب فعالية استلامه أوراق اعتماده بالبيت الأزرق.



وكانت اليابان أعلنت قبل يوم عن خطة إطلاق ما يسمى "المياه المعالجة" من مفاعل فوكوشيما النووي إلى البحر.