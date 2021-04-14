بايدن يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دعت بايدن إلى ذلك في رسالة إلى الرئيس نشرت الثلاثاء لإلقاء أول كلمة له أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

وطلبت بيلوسي من الرئيس الديمقراطي الذي يتولى الرئاسة منذ 20 يناير لـ "مشاركة رؤيتك لمواجهة تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وأشادت بيلوسي في الرسالة بـ "قيادة (بايدن) التاريخية والتغييرية".

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن "الرئيس قبل دعوة رئيسة مجلس النواب لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل، في الليلة السابقة لمرور 100 يوم له في السلطة".

يشار إلى أن الخطاب الأول لأي رئيس أمريكي منتخب حديثا في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكابيتول الأمريكي لا يعتبر خطابا عن حالة الاتحاد.

ولن يحين خطاب بايدن الأول عن حالة الاتحاد حتى العام المقبل ، وفي ذلك الوقت سيكون أمضى في منصبه أكثر من 12 شهرا.