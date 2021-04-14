قال الشيخ مصطفى أبو رواش، المنشد الديني، إنه يقوم بالإنشاد الديني بداية من عمر الـ12 عامًا، مشيرًا إلى أنه دخل الكثير من المسابقات الخاصة بالإنشاد الديني في المدرسة، وكان يقوم بإنشاد النشيد الوطني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه قام بإعداد بعض الأناشيد الدينية وقام برفعها على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت رواجًا كبيرا، وهذا شجعه على الاستمرار في الإنشاد الديني.

وذكر أنه قام بإعداد أغنية لشهر رمضان تتحدث عن الفوانيس والزينة، وهذه الأغنية من كلمات الدكتورة داليا عمار، مضيفًا أنه كان مهتمًا بالتراث في البداية، ولكنه شعر بأن التراث لم يكن مسموعًا خلال هذه الفترة بسبب أن رتم الحياة أصبح سريعًا، ولهذا حاول أن يقدم أشياء في رتم سريع، وبموسيقى حديثة.

وأوضح أنه يركز خلال هذه الفترة على الموسيقى والمواضيع الهادفة، معقبًا: «ممكن نغني للأم، ولرمضان، ووللأمل، وبرضه ممكن نغني للحب».

ولفت إلى أنه يسعى لتقديم الأغاني والأناشيد الدينية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «حلمي أقدم الأناشيد والأغاني بشكل وموضوعات مختلفة».





