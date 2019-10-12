السجن المُشدد 3 و5 سنوات للمتهمين بسرقة مدرسة في سطو مسلح بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 7897 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المُشدد 5 سنوات، والسجن المُشدد 3 سنوات للمتهم الخامس؛ لاتهامهم بالسطو المُسلح على مدرسة خاصة وسرقة مبلغ مالي من خزينتها.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من جمال السيد، 21 سنة، فرد أمن بمدرسة خاصة بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه 5 أشخاص بتهديده وترويعه وسرقة هاتفه المحمول و32 ألف جنيه من خزينة المدرسة، بعدما قيدوه وشلوا مقاومته.

وتبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلًا من: عبدالله.ع.م، 24 سنة، فران، والبرنس.ر.م، 32 سنة، سائق، ومصطفى.ع.ع، 25 سنة، عامل، ومحمد.ص.ف، 24 سنة، فران، ومحمد.ر.أ، 25 سنة، سائق، مُقيمين بمحافظتي القاهرة والمنيا.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي اصدرت حكمها المتقدم.