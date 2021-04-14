 الهند تسجل أكثر من 184 ألف إصابة جديدة و1027 وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 184 ألف إصابة جديدة و1027 وفاة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 7:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 7:54 ص

سجلت الهند 184 ألفا و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 13 مليونا و873 ألفا و825 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفا و27 وفاة جديدة ، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 172 ألفا و85 شخصا.
وأفادت بأن 82 ألفا و339 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و336 ألفا و36 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و365 ألفا و704 أشخاص.

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