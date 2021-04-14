 المفتي العام للقدس يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفتي العام للقدس يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 9:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 9:55 م

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وشعوبهم، للعمل على وقف العدوان العنصري على المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ حسين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن خلع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابات مآذن المسجد الأقصى، وقطع أسلاك الكهرباء عنها، لمنع رفع الأذان، وكذلك منع إدخال وجبات الإفطار للصائمين، إضافة إلى التهديدات باقتحام المسجد في أواخر شهر رمضان المبارك، هو بداية لحرب دينية، داعيا الأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بمؤسساته كافة، إلى وقفة حقيقية لرد هذا العدوان الآثم عن المسجد الأقصى المبارك.

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