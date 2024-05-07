أمريكا: أوضحنا لإسرائيل رأينا بخصوص عملية رفح الفلسطينية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق بعملية اجتياح بري كبيرة لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في أول رد من واشنطن منذ سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأضاف المتحدث في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز" للأنباء: "ما زلنا نعتقد أن اتفاق الرهائن يصب في مصلحة إسرائيل والشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري وسيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

واعتبرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله: "لا زالت الجهود تتواصل لوقف التصعيد بين الطرفين"، مضيفا: "الوفد الأمني المصري حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورا".

إلى ذلك، طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة "بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين منها"، فيما اعتبرت حركة حماس في بيان أن الاجتياح الإسرائيلي يؤكد "نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.