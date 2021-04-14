الرئيس الإيراني: نعتزم الاستمرار في المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن عزمه الاستمرار في المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي الذي وقع في فيينا 2015، وذلك على الرغم من إعلان بلاده زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%.



وقال روحاني اليوم "حتى إذا اردنا تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، مازال ليس لدينا مشكلة بالنسبة للمفاوضات، حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن إيران سوف تلتزم بتوجهها السياسي.



ونقل الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي "بمجرد أن تطبق الأطراف اتفاق فيينا وفقا للاتفاقية ويتم إلغاء العقوبات الأمريكية، سوف تعود إيران لكل التزاماتها الفنية وفقا للاتفاقية في نفس اليوم".



وتقوم إيران حتى الآن بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%، على الرغم من أن الاتفاق النووي ينص على تخصيب حتى 4%.



ويذكر أن اليورانيوم منخفض التخصيب يستخدم للطاقة النووية، في حين أن اليورانيوم مرتفع التخصيب حتى 90% يستخدم لتصنيع أسلحة نووية.



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية إنه يتم تخصيب اليورانيوم لأغراض طبية.



وأكد مدير المنظمة على أكبر صالحي اليوم أن إيران بدأت بالفعل في تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60% في منشآة نطنز النووية.



وقال روحاني إن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على الهجوم على منشآة نطنز الأحد الماضي، الذي اتهمت طهران إسرائيل بأنها ورائه، واصفا الهجوم بأنه يهدف لتخريب المفاوضات في فيينا، حيث يجرى الوفد الإيراني مباحثات حاليا بشأن مستقبل الاتفاق النووي.



ومن المقرر استئناف المفاوضات غدا الخميس بعد فترة توقف.